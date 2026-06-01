juanlu sanchez napoli il siviglia chiede 20 milioni

Il Siviglia ha richiesto 20 milioni di euro per il trasferimento di Juanlu Sanchez-Napoli. Il Napoli sta cercando di rafforzare le corsie laterali in vista della prossima stagione.

Il Napoli continua a lavorare sulle corsie laterali in vista della prossima stagione. Una delle priorità della dirigenza resta l’individuazione di un’alternativa affidabile a Giovanni Di Lorenzo sulla fascia destra. Tra i nomi ancora presenti nella lista azzurra c’è Juanlu Sanchez, esterno del Siviglia. Secondo quanto riportato da Il Mattino, Juanlu Sanchez resta un profilo seguito dal Napoli per la fascia destra. Il classe 2003 non sarebbe mai uscito realmente dai radar del club partenopeo. Anche dopo una stagione non pienamente convincente in Spagna, il Napoli avrebbe mantenuto alta l’attenzione sul suo profilo. La valutazione tecnica, infatti, non si limita al rendimento dell’ultima annata. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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