Dopo Juanlu il Napoli punta un altro giocatore della Liga spagnola

Il Napoli ha deciso di tentare nuovamente di acquistare un calciatore della Liga spagnola, dopo che l’anno scorso la trattativa per Juanlu Sánchez del Siviglia non si concluse con successo. Questa volta, la società è interessata a un altro profilo spagnolo per rafforzare la fascia destra della squadra. La volontà è di portare a termine il nuovo trasferimento durante la sessione di mercato in corso.

Dopo la trattativa non andata a buon fine l’anno scorso per acquistare Juanlu Sánchez del Siviglia, Il Napoli ci vuole riprovare con un altro profilo spagnolo per provare a rinforzare la fascia destra. Il direttore sportivo Giovanni Manna è già al lavoro per valutare diverse opzioni, con particolare attenzione alle corsie esterne, considerate un reparto da migliorare. Tra i nomi emersi nelle ultime ore c’è quello di Hugo Rincón, giovane terzino destro classe 2003. Il giocatore, di proprietà dell’Athletic Bilbao, sta disputando una stagione positiva in Liga con la maglia del Girona, dove è arrivato in prestito e ha trovato continuità. Rincón ha collezionato finora 25 presenze, mettendo a referto un gol e un assist. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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