Sánchez-Pizjuán accoglie il Siviglia con un’atmosfera definitiva

Lo stadio Sánchez-Pizjuán ha ospitato il match del Siviglia, in una giornata che ha visto un’atmosfera molto calda. La partita si è svolta nel contesto di una finale decisiva per la permanenza del club, prima di affrontare le competizioni ufficiali della società reale. La tensione si è fatta sentire già dai momenti antecedenti al fischio d’inizio, con i tifosi pronti a sostenere la squadra fino alla fine.

2026-05-04 21:06:00 Giorni caldissimi per il calcio spagnolo! La finale per la permanenza del Siviglia prima del Società reale Tutto è iniziato molto prima del fischio d’inizio. Fin dall’inizio, Nervo Il risveglio si è svolto con l’atmosfera dei grandi giochi, in linea con una settimana ricca di messaggi, simbolismi e appelli all’unità. Durante la giornata non è mancato il sostegno di ex giocatori come Ivan Rakiti?, Fernando, Ocampos, Óliver Torres o Bono che si è sommato a quella corrente emotiva che è andata aumentando con il passare dei giorni. Il club aveva già avvisato intorno a mezzogiorno, raccomandando ai tifosi di arrivare allo stadio in anticipo per evitare assembramenti.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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