Konate alla Juve perché il difensore sarebbe perfetto per i bianconeri | i numeri e come giocherebbe

Da juventusnews24.com 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un difensore centrale ha completato le visite mediche e si prepara a firmare con la Juventus. Con un'età di 24 anni, ha giocato in diverse squadre europee, totalizzando oltre 150 presenze tra campionato e competizioni internazionali. Alto circa 1,88 metri, si distingue per la forza fisica e la capacità di impostare l'azione dalla difesa. La sua presenza in campo potrebbe rafforzare la linea arretrata della squadra.

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di Francesco Spagnolo Konate rappresenta una soluzione molto importante per la Juventus. Parliamo di un calciatore che in carriera ha dimostrato qualità. Il calciomercato vive di opportunità straordinarie, e il nome che sta accendendo i desideri della dirigenza bianconera è quello di Konate. Il difensore francese rappresenta il profilo perfetto per blindare la retroguardia del futuro. Pensare a un colpo a parametro zero per la Juventus non è impossibile anche se c’è da superare il problema dell’ingaggio. Konate è l’identikit del difensore centrale moderno: destro, dotato di una straordinaria potenza fisica e di una velocità in progressione devastante, capace di coprire il campo aperto con disinvoltura. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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