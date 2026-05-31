Un difensore centrale ha completato le visite mediche e si prepara a firmare con la Juventus. Con un'età di 24 anni, ha giocato in diverse squadre europee, totalizzando oltre 150 presenze tra campionato e competizioni internazionali. Alto circa 1,88 metri, si distingue per la forza fisica e la capacità di impostare l'azione dalla difesa. La sua presenza in campo potrebbe rafforzare la linea arretrata della squadra.

di Francesco Spagnolo Konate rappresenta una soluzione molto importante per la Juventus. Parliamo di un calciatore che in carriera ha dimostrato qualità. Il calciomercato vive di opportunità straordinarie, e il nome che sta accendendo i desideri della dirigenza bianconera è quello di Konate. Il difensore francese rappresenta il profilo perfetto per blindare la retroguardia del futuro. Pensare a un colpo a parametro zero per la Juventus non è impossibile anche se c’è da superare il problema dell’ingaggio. Konate è l’identikit del difensore centrale moderno: destro, dotato di una straordinaria potenza fisica e di una velocità in progressione devastante, capace di coprire il campo aperto con disinvoltura. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Konate alla Juve, perché il difensore sarebbe perfetto per i bianconeri: i numeri e come giocherebbe

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