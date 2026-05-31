Perché Spalletti vuole Juan Jesus alla Juve? C’è un motivo preciso
Spalletti ha espresso interesse per Juan Jesus, che ha allenato sia alla Roma che al Napoli, e si ipotizza che possa essere un obiettivo di mercato per la Juventus. La società bianconera è attualmente alla ricerca di rinforzi difensivi e il nome del difensore centrale viene menzionato come possibile opzione. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma l’attenzione rimane alta sul possibile arrivo del giocatore.
di Francesco Spagnolo Il nome di Juan Jesus è da tenere in considerazione in casa Juve visto che Spalletti lo ha allenato sia alla Roma che al Napoli. Il calciomercato si accende con una suggestione tattica che porta la firma di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano, infatti, avrebbe chiesto Juan Jesus alla Juventus per rinforzare il reparto arretrato della squadra bianconera. Non si tratta di una scelta casuale, ma di una mossa studiata nei minimi dettagli, legata a una caratteristica ben precisa del difensore brasiliano: la sua duttilità. La stima dell’allenatore nei confronti del calciatore affonda le radici nel passato. Nell’unico anno in cui lo ha allenato alla Roma, Juan Jesus ha dimostrato di essere un vero e proprio jolly tattico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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