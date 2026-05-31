Perché Spalletti vuole Juan Jesus alla Juve? C’è un motivo preciso

Notizia in breve

Spalletti ha espresso interesse per Juan Jesus, che ha allenato sia alla Roma che al Napoli, e si ipotizza che possa essere un obiettivo di mercato per la Juventus. La società bianconera è attualmente alla ricerca di rinforzi difensivi e il nome del difensore centrale viene menzionato come possibile opzione. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma l’attenzione rimane alta sul possibile arrivo del giocatore.