È stata presentata la nuova divisa home dell’Inghilterra per la Coppa del Mondo 2026, realizzata da Nike. La maglia ha un design che ha attirato l’attenzione degli appassionati, considerata da alcuni come una delle migliori mai create. La presentazione è avvenuta ufficialmente, ma i dettagli sullo stile e le caratteristiche della divisa sono stati diffusi attraverso comunicati e immagini ufficiali.

La divisa casalinga della Coppa del Mondo dell’Inghilterra 2026 è caduta e spoiler. è adorabile. Con le divise che cadono velocemente in vista degli Internazionali di marzo: il nostro ultimo pit stop prima della Coppa del Mondo 2026, ragazzi! – è di vero sollievo che l’Inghilterra sarà ben vestita nel caldo del Nord America. Prendici del paracetamolo, perché questa situazione ci sta facendo risultare positivi alla febbre da Coppa del Mondo. Certo, Nike probabilmente sapeva che l’uva era una scelta audace (ci è piaciuta moltissimo, FWIW), mentre la caratteristica principale della casa era un collare di marmite, con poco altro per definirlo a parte quello. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - È uscita la divisa home dell’Inghilterra per la Coppa del Mondo 2026, e potrebbe essere la migliore di sempre Nike

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