Nella giornata di ieri, la premier italiana ha commentato la posizione assunta dall’ex presidente statunitense, il quale ha dichiarato di non supportarla più. La situazione si inserisce in un quadro di tensioni tra i due leader, con la premier che pare guardare a questa rottura come un’opportunità per rafforzare la propria posizione politica. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e ha sollevato discussioni sull’andamento delle relazioni tra i due paesi.

Alta tensione Dopo la difesa del papa da parte di Palazzo Chigi, il tycoon si scaglia contro la vecchia amica: «Scioccato e deluso da lei» Alta tensione Dopo la difesa del papa da parte di Palazzo Chigi, il tycoon si scaglia contro la vecchia amica: «Scioccato e deluso da lei» Quando non si sa come uscire da una relazione tossica e si viene lasciati, più che un dolore è un sospiro di sollievo: quello che Giorgia Meloni ha tirato ieri pomeriggio quando il presidente degli Usa, consultato al telefono dal Corriere della Sera, la ha mollata in malo modo. Il presidente è «scioccato e deluso», avendo scoperto che Meloni «è molto diversa da quello che pensavo».🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Trump rinnega Meloni. E la premier sogna di trarne vantaggio

TRUMP AL CORRIERE ELOGIA MELONI E L'ITALIA: UN'AMICA CERCA SEMPRE DI OFFRIRE UN AIUTO

L’alleato iraniano brucia, ma la Russia potrebbe trarne vantaggio (anche facendo affari con la Cina)Gli Stati Uniti e Israele stanno bombardando un alleato del Cremlino: domani sarà una settimana tonda dall’avvio della campagna militare.

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