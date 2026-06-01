Jones accordo di massima con il centrocampista da parte dell’Inter | ma c’è ancora un ostacolo

Da internews24.com 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Inter ha raggiunto un accordo di massima con il centrocampista inglese del Liverpool. Tuttavia, resta da superare un ultimo ostacolo prima di definire il trasferimento. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle condizioni dell’accordo né sui motivi che impediscono la finalizzazione. Le trattative continuano, ma al momento non ci sono conferme ufficiali sulla conclusione dell’affare.

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di Paolo Moramarco Jones, l’Inter avrebbe raggiunto un accordo di massima con il centrocampista inglese del Liverpool: ma ci sarebbe ancora un ostacolo. Curtis Jones ha pubblicato ieri un messaggio su Instagram per salutare Arne Slot, ormai ex allenatore del Liverpool: « Grazie per tutto quello che hai fatto per il Liverpool, ti auguro il meglio », accompagnato da una foto che lo ritrae mentre abbraccia il tecnico. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista inglese è da tempo nel mirino dell’ Inter e avrebbe già raggiunto un accordo di massima con la dirigenza nerazzurra. Con un anno di contratto rimanente, Jones potrebbe trasferirsi per circa 25 milioni di euro e firmare un contratto fino al 2030, iniziando così la sua prima esperienza lontano dall’Inghilterra. 🔗 Leggi su Internews24.com

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