Vingegaard nella storia | conquista il Giro e completa la Tripla Corona

Da laverita.info 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jonas Vingegaard ha vinto il Giro d'Italia durante la finale a Roma, diventando il primo danese a conquistare questa corsa. Con questa vittoria, ha completato la Tripla Corona del ciclismo, diventando l’ottavo corridore a vincere Giro, Tour e Vuelta. La corsa si è conclusa con la sua presenza sul podio, dopo tre settimane di gara. La vittoria segna un record storico per il ciclismo danese.

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Jonas Vingegaard entra nella storia del ciclismo e lo fa dominando il Giro d'Italia dal primo all'ultimo giorno. La passerella finale di Roma, chiusa dalla vittoria allo sprint di Jonathan Milan davanti a Giovanni Lonardi, è stata soprattutto la celebrazione del campione danese della Visma-Lease a Bike, che alza il Trofeo Senza Fine e completa una delle imprese più prestigiose di questo sport: la conquista di Giro, Tour e Vuelta. A ventinove anni Vingegaard diventa il primo danese a vincere la corsa rosa e l'ottavo corridore della storia a completare la cosiddetta Tripla Corona dei grandi giri. Prima di lui ci erano riusciti soltanto Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali e Chris Froome. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Jonas Vingegaard - Interview at the start - Stage 4 - Giro d'Italia 2026

Video Jonas Vingegaard - Interview at the start - Stage 4 - Giro d'Italia 2026

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