Vingegaard vuole il Giro ad ogni costo | La Tripla Corona prima di Pogacar E lo batterò di nuovo

Jonas Vingegaard si prepara a correre il Giro d'Italia 2026, considerato uno dei principali favoriti. Il ciclista danese della squadra Visma ha dichiarato di voler conquistare la Tripla Corona prima di Tadej Pogacar, affermando di desiderarla e di essere determinato a vincere. La sua intenzione è quella di arrivare al traguardo senza scuse, puntando a ottenere un risultato di rilievo nella prossima edizione della corsa italiana.

Jonas Vingegaard è il designato favorito al Giro d'Italia 2026. Il danese della Visma è pronto a rispettare i favori del pronostico e trionfare, senza alibi: "La Tripla Corona prima di Tadej? La voglio e basta. Poi penserò a come battere ancora Pogacar".🔗 Leggi su Fanpage.it

Vingegaard Creyó Que Pogacar Había Olvidado Lo de Hautacam | Tour de Francia 2025

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