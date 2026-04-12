Lisa Pigato vince il torneo WTA 125 di Madrid

Nella giornata di domenica, il tennis femminile italiano ha aggiunto una vittoria al suo palmarès grazie a Lisa Pigato, che ha conquistato il torneo WTA 125 di Madrid. Questa affermazione si aggiunge alla recente vittoria dell’Italia nel primo turno di Billie Jean King Cup contro il Giappone. La giocatrice italiana ha battuto avversarie di livello nel corso della competizione, portando a casa il titolo in una delle tappe più importanti della stagione.

Nella domenica del grande tennis c’è spazio per una nuova soddisfazione anche in casa Italia. Il tennis al femminile si regala un nuovo importante successo dopo la prestigiosa affermazione ottenuta dall’Italia nel primo turno di Billie Jean King Cup contro il Giappone. Lisa Pigato si aggiudica infatti il torneo WTA 125 di Madrid. Nella finale del torneo spagnolo la giocatrice italiana piega la spagnola Marina Bassols, numero 205 del ranking WTA, 6-4 6-0 in un’ora e quarantaquattro minuti. L’atleta bergamasca, alla quarta finale dell’anno, ha ottenuto il successo più importante, risultato che le consente di migliorare ulteriormente la sua posizione nel ranking.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lisa Pigato vince il torneo WTA 125 di Madrid Leggi anche: Lisa Pigato non finisce di sorprendere. Batte Kudermetova ed è in finale a Madrid Leggi anche: Pigato si merita un 8: vince a San Gregorio di Catania e scala la classifica