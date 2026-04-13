Tennis a Madrid Lisa Pigato vince il suo primo torneo WTA

Nel giorno in cui Jannik Sinner ha vinto a Montecarlo, il tennis italiano registra anche una vittoria femminile a Madrid. Lisa Pigato ha ottenuto il suo primo titolo nel circuito WTA, vincendo il torneo 125. La giocatrice bergamasca ha superato avversarie di rilievo e concluso il torneo con una vittoria in finale. Questo risultato rappresenta un traguardo importante per la sua carriera nel circuito professionistico.

Nel giorno del successo di Jannik Sinner a Montecarlo, dopo il bis Indian Wells-Miami e annesso ritorno al numero 1, il tennis italiano celebra un altro successo, stavolta a tinte bergamasche: Lisa Pigato ha conquistato il suo primo titolo del circuito WTA vincendo il 125 di Madrid. Alla quarta finale del suo 2026, la classe 2003 ha concluso una settimana perfetta con un 64 60 sulla spagnola e padrona di casa Martina Bassols in poco più di 100 minuti di gioco. Si tratta del titolo più importante della sua giovane carriera, che sta vivendo proprio in questa fase un’importante accelerata. Servono due break e quattro match point per assicurarsi il primo set, quasi estenuante, mentre il secondo è del tutto in scioltezza.🔗 Leggi su Bergamonews.it Lisa Pigato vince il torneo WTA 125 di MadridNella domenica del grande tennis c’è spazio per una nuova soddisfazione anche in casa Italia. Leggi anche: Storica Pigato, trionfo e tabù spezzato: vince Madrid, primo successo Wta