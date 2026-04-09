Carlo Negroni presenta il nuovo album Piano Logos al Conservatorio San Pietro a Majella
Un viaggio musicale tra memoria, improvvisazione e visione contemporanea: il pianoforte di Carlo Negroni torna protagonista in un progetto che unisce tradizione, libertà espressiva e ricerca sonora. Il compositore firma un lavoro di grande intensità artistica, in cui il pianoforte diventa luogo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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Temi più discussi: I Concerti del Conservatorio. Venerdì 10 aprile ore 18,00 Sala Scarlati Piano Logos di Carlo Negroni; Carlo Negroni presenta Piano Logos - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Ella Aps e Casa di Giorno lanciano un bando per sostenere le donne fragili; 200 documenti.
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La libertà nelle pagine dei libri ad aprile in Biblioteca Civica Carlo Negroni Novara: si parte con Andrea Kerbaker a Novara: il nuovo libro "Casa, dolce casa" - Giovedì letterari in biblioteca. - facebook.com facebook