Zhegrova merita un’occasione vera | Spalletti non gliela ha ancora data – VIDEO

Zhegrova ha avuto un impatto significativo durante la partita contro il Verona, ma fino a ora non ha ancora ricevuto un’opportunità concreta di giocare dall’allenatore. La sua stagione viene considerata difficile da valutare, anche a causa della mancanza di minuti in campo. Non ci sono state altre occasioni ufficiali per dimostrare le proprie capacità, nonostante le prestazioni positive nelle occasioni in cui è stato impiegato.

di Chiara Aleati Zhegrova merita un’occasione vera: Spalletti non gliela ha ancora data. Grande impatto con il Verona, la sua stagione per Chiara Aleati è ingiudicabile. Nel format “Ma che partita hai visto?” sul canale YouTube di Juventus News 24, Chiara Aleati ha centrato un punto che divide l’ambiente bianconero: si può davvero giudicare Edon Zhegrova con questo minutaggio? Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata La domanda non è banale. Zhegrova è arrivato alla Juventus dal Lille a settembre 2025, con contratto fino al 2030, quindi non come semplice scommessa di passaggio ma come investimento tecnico da sviluppare. Eppure, fin qui, il suo utilizzo è stato frammentato: pochi spezzoni, raramente continuità, spesso l’idea che debba entrare e cambiare subito la partita.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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