Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha commentato la partita tra Lazio e Milan evidenziando come Ardon Jashari sia stato la vera delusione del club rossonero. Ravezzani ha sottolineato che il centrocampista svizzero deve migliorare le sue prestazioni per poter contribuire di più alla squadra. Le sue parole sono state rivolte direttamente alla prova del giocatore durante l'incontro.

La partita di ieri sera tra Milan e Lazio ha lasciato tutti quanti, tifosi e opinionisti, senza parole: un Milan molle, privo di idee, personalità e grinta. I rossoneri, che avevano la grandissima occasione di accorciare sull'Inter, sono usciti sconfitti dall'Olimpico grazie al gol di Isaksen. A far discutere però, oltre alla prestazione negativa di Rafael Leao, finito sotto ai riflettori per la sua 'scenata' alla sostituzione, è stata anche la prestazione di Ardon Jashari, centrocampista rossonero arrivato in estate dal Club Brugge per circa 40 milioni di euro. A parlarne è stato Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, sul proprio profilo X. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ravezzani: “La vera delusione del Milan resta Jashari, deve migliorare”

Articoli correlati

Fiorentina-Milan, Ravezzani commenta i singoli: “Jashari senza personalità, a oggi è un mistero”Il Milan non riesce a riscattare la brutta prestazione contro il Genoa di Daniele De Rossi e rallenta ancora.

Leggi anche: Ravezzani sul Milan: “Fullkrug sembra indispensabile. Jashari ha personalità, anche se a volte …”

Tutti gli aggiornamenti su Ravezzani La vera delusione del Milan...

Ravezzani sentenzia: La vera delusione del Milan: poco fisico e non incline al golIl pareggio nel derby lombardo tra Inter e Atalanta aveva rappresentato una piccola occasione per accorciare le distanze e rilanciare le ambizioni in classifica. Ma il Milan non è riuscito ad approfit ... msn.com

Ravezzani: Questo vittimismo scuola Conte comincia a stancare. Stavolta non arriva da NapoliArchiviata la delusione per l'uscita dalla Champions League, l'Inter ha subito voltato pagina ed ha battuto 2-0 il Genoa in campionato. I nerazzurri sono volati a quota 67 punti quando mancano undici ... msn.com