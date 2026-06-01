Quanto sia grave l'entità del malessere che ha letteralmente impietrito Jannik Sinner al Roland Garros, costringendolo di fatto alla resa contro Juan Manuel Cerundolo, lo si scoprirà dai risultati dei test ai quali l'altoatesino, numero 1 del tennis mondiale, si è sottoposto al JMedical una volta lasciata Parigi. Per il momento, bisogna procedere con la " sindrome da accumulo ". In altre parole: stanchezza estrema, stress sportivo. Jannik forse ha chiesto troppo al suo fisico in questo inizio 2026 da fantascienza, che dopo le delusioni agli Australian Open e a Doha lo ha visto trionfare in tutti i Masters 1000 giocati, da Indian Wells a Miami, da Montecarlo a Madrid fino a Roma. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, "sono morto": la frase rubata, una premonizione choc

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Jannik Sinner tuffo in piscina dopo la vittoria di Montecarlo contro Alcaraz

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Jannik Sinner è fuori dal Roland GarrosGiovedì pomeriggio Jannik Sinner ha perso in modo inaspettato e clamoroso al secondo turno del Roland Garros, uno dei principali tornei nel tennis, contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 56 ... ilpost.it