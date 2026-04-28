Jannik Sinner - Carlos Alcaraz: una rivalità che resta centrale sia nell’attualità sportiva, sia nei prossimi anni. Da Madrid però emerge anche un lato più riservato, quasi personale, del 24enne di Sesto Pusteria. Dopo la vittoria contro Elmer Moller in due set, nel match del secondo turno del Masters 1000 di Madrid, all’azzurro è stato chiesto del rapporto con lo spagnolo, ma il numero uno al mondo ha evitato di rispondere: “Non voglio dire niente su questo”. Non una polemica, ma una risposta precisa. Sinner ha preferito non entrare nei dettagli di un rapporto che considera privato, preferendo non condividere pubblicamente eventuali messaggi o conversazioni.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, la frase raggelante su Alcaraz: "Una questione personale"

Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz Highlights | Monte Carlo 2026 Final

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