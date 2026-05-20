Durante un torneo recente, Jannik Sinner ha espresso preoccupazione riguardo al suo stato d’animo, affermando di non aver mai vissuto una situazione simile prima. Le tensioni accumulate e le difficoltà incontrate durante l’evento romano sono state al centro delle sue dichiarazioni. Il giocatore ha parlato apertamente delle sensazioni di disagio provate, lasciando trasparire un livello di inquietudine che non aveva mai manifestato in precedenza.

"Sono preoccupato, non l'ho mai visto così". Ecco l'effetto devastante di Roma e della tensione su Jannik Sinner. A svelarlo è Gianni Milan, vicepresidente della Federtennis, che ha accompagnato il numero 1 del tennis mondiale nella sua avventura agli Internazionali d'Italia. Jannik poi ha vinto, continuando la sua incredibile striscia record nei Masters 1000. Ma mentalmente ha dovuto reggere il peso della pressione di decine di migliaia di appassionati accorsi al Foro Italico convinti di assistere a un trionfo. A 25 anni, nonostante 3 anni di imprese senza precedenti nella storia della nostra racchetta, decisamente un bel peso da sopportare. Sinner ce l'ha fatta, travolgendo il norvegese Casper Ruud in finale, ma psicologicamente ed emotivamente non è stato affatto facile. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, "sono preoccupato. Mai visto così": parole choc

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Non l'ho mai visto così: Sinner era COTTO

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