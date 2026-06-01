Jannik Sinner non disputerà tornei su erba prima di Wimbledon e perderà 50 punti in classifica. Questa decisione è legata al regolamento che stabilisce la perdita di punti per chi non partecipa a eventi sulla superficie prima di uno Slam. L’azzurro, eliminato al secondo turno del Roland Garros, tornerà in campo direttamente a Wimbledon, senza disputare altri tornei di preparazione su erba.

Ranking lunedì 8 giugno: 13500 punti, 1° posto (Il punteggio sarà identico lunedì 15 giugno). Ranking lunedì 22 giugno: 13450 punti, 1° posto (Il punteggio sarà identico lunedì 29 giugno). Filippo Volandri: “Sinner è stato coraggioso, sarà ancora più forte. Cobolli, Berrettini e Arnaldi hanno un’opportunità” Berrettini prende posizione su Sinner: “Ha perso per paura di stare male? Vorrei avere la sua forza mentale.” Esame superato! Flavio Cobolli rischia grosso, ma abbatte Svajda e approda ai quarti del Roland Garros! Il primo c’è! Flavio Cobolli si qualifica per i quarti di finale del Roland Garros 2026 ed ora attende con. OA - Testata giornalistica N. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Oasport.it - Jannik Sinner perderà 50 punti non giocando sull’erba prima di Wimbledon. Li aveva appena recuperati: il regolamento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Jannik Sinner vs Alexander Zverev For A Spot In The Indian Wells Final! | 2026 Match Highlights

Notizie e thread social correlati

Jannik Sinner non farà tornei sull’erba prima di Wimbledon: scarni i punti da difendereJannik Sinner ha deciso di non partecipare a tornei sull’erba prima di Wimbledon.

Il programma di Sinner sull’erba prima di Wimbledon: due forfait già annunciatiJannik Sinner si prepara a chiudere la sua parentesi sui campi in erba prima di Wimbledon, con due tornei già annunciati come forfait.

Temi più discussi: Sinner fuori al 2° turno del Roland Garros: come cambia il ranking Atp; Jannik Sinner perde punti nel ranking ATP: il nuovo vantaggio su Alcaraz e la cambiale onerosa a Wimbledon; Jannik Sinner tra i 50 atleti più pagati del mondo; Jannik Sinner, quanto guadagna la stella del tennis italiano?.

Jannik Sinner si unisce a Federer, Nadal e Djokovic come gli unici uomini a registrare 30 vittorie consecutive in questo secolo reddit

Jannik Sinner perderà 50 punti non giocando sull’erba prima di Wimbledon. Li aveva appena recuperati: il regolamentoJannik Sinner tornerà in campo direttamente a Wimbledon: l'azzurro, dopo l'eliminazione subita al secondo turno del Roland Garros 2026 di tennis, infatti, ... oasport.it

Jannik Sinner perde punti nel ranking ATP: il nuovo vantaggio su Alcaraz e la cambiale onerosa a WimbledonJannik Sinner è stato eliminato al secondo turno del Roland Garros 2026: in vantaggio per 6-3, 6-2, 5-1 e a un passo dalla vittoria contro l'argentino ... oasport.it