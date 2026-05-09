Jannik Sinner ha deciso di non partecipare a tornei sull’erba prima di Wimbledon. Dal 7 marzo al 3 maggio ha disputato e vinto complessivamente 23 match in diverse competizioni. La sua programmazione si concentra su altre superfici, evitando così di difendere punti in vista del torneo britannico. La scelta riguarda le tappe che precedono l’appuntamento di luglio, senza impegni ufficiali su erba nel prossimo periodo.

Jannik Sinner si sta rendendo protagonista di un autentico tour de force: da sabato 7 marzo a domenica 3 maggio ha giocato e vinto 23 partite. Ritmo decisamente sfrenato per il fuoriclasse altoatesino, che in meno di due mesi ha conquistato quattro Masters 1000 (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid) ed è tornato a essere numero 1 del mondo, allungando in maniera perentoria nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz nel ranking ATP. Il 24enne è diventato il primo italiano della storia a imporsi in cinque tornei di livello 1000 in maniera consecutiva (va aggiunto Parigi dello scorso autunno) e si è presentato agli Internazionali d’Italia con il chiaro obiettivo di proseguire il filotto, entrando sempre di più nel mito di questo sport.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner non farà tornei sull’erba prima di Wimbledon: scarni i punti da difendere

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