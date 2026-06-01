JK Simmons è allo stadio poi alle sue spalle compare Spider-Man | il video sembra un film Marvel

Ci sono momenti in cui la realtà supera la finzione, e quello che è successo a J.K. Simmons durante una partita dei New York Mets al Citi Field è sicuramente uno di questi. L’attore premio Oscar, celebre per la sua interpretazione dell’irascibile J. Jonah Jameson nei film di Spider-Man, si è ritrovato protagonista di un siparietto che ha fatto esplodere di risate l’intero stadio e milioni di fan online. Era il 27 maggio 2026, e Simmons stava semplicemente godendosi la partita tra i Mets e i Tampa Bay Rays, seduto tra il pubblico con tanto di maglia e cappellino della squadra di casa. Ma quando il maxischermo dello stadio ha inquadrato. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - J.K. Simmons è allo stadio, poi alle sue spalle compare Spider-Man: il video sembra un film Marvel

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Intanto, durante Mets vs Reds... J. Jonah Jameson... volevo dire, J.K. Simmons, sempre con grande ironia, si è prestato ad una simpatica scenetta con il suo vecchio frenemy Spider-Man! #SpiderMan #Cinema x.com

È una MENACE! | J.K. Simmons ha incontrato Spider-Man alla partita dei Mets! reddit

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