JK Simmons è allo stadio poi alle sue spalle compare Spider-Man | il video sembra un film Marvel
Durante una partita dei New York Mets al Citi Field, l’attore J.K. Simmons è stato ripreso allo stadio mentre alle sue spalle compariva un personaggio che somigliava a Spider-Man. Il video diffuso mostra Simmons in piedi tra il pubblico, con alle sue spalle una persona vestita come il supereroe dei fumetti, creando l’effetto di una scena che sembra uscita da un film Marvel. La scena ha attirato l’attenzione sui social media.
Ci sono momenti in cui la realtà supera la finzione, e quello che è successo a J.K. Simmons durante una partita dei New York Mets al Citi Field è sicuramente uno di questi. L’attore premio Oscar, celebre per la sua interpretazione dell’irascibile J. Jonah Jameson nei film di Spider-Man, si è ritrovato protagonista di un siparietto che ha fatto esplodere di risate l’intero stadio e milioni di fan online. Era il 27 maggio 2026, e Simmons stava semplicemente godendosi la partita tra i Mets e i Tampa Bay Rays, seduto tra il pubblico con tanto di maglia e cappellino della squadra di casa. Ma quando il maxischermo dello stadio ha inquadrato. 🔗 Leggi su Screenworld.it
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Intanto, durante Mets vs Reds... J. Jonah Jameson... volevo dire, J.K. Simmons, sempre con grande ironia, si è prestato ad una simpatica scenetta con il suo vecchio frenemy Spider-Man! #SpiderMan #Cinema x.com
Direttamente dalla MLB, JK Simmons, volto storico di J. Jonah Jameson in ben 5 film di Spider-Man, è stato protagonista di questo siparietto #spiderman facebook
È una MENACE! | J.K. Simmons ha incontrato Spider-Man alla partita dei Mets! reddit
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