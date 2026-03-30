Sadie Sink, nota per il suo ruolo in Stranger Things, entrerà a far parte del Marvel Cinematic Universe nel prossimo film con Tom Holland. La sua presenza sarà costante nei futuri film Marvel, segnando il suo debutto nel franchise. La sua partecipazione è stata annunciata ufficialmente, ma non sono state fornite ulteriori dettagli sul personaggio che interpreterà o sulla trama del film.

La star di Stranger Things debutterà nel Marvel Cinematic Universe nel prossimo film con Tom Holland, ma dovrebbe ritornare per molti altri film secondo un recente rumor Sadie Sink è apparsa brevemente nel primo trailer di Spider-Man: Brand New Day, ma la sua reale identità rimane ancora avvolta nel mistero, probabilmente perché sarà una parte fondamentale della trama del film. Marvel e Sony stanno chiaramente facendo del loro meglio per mantenere segreta il più a lungo possibile l'identità del personaggio interpretato dall'attrice di Stranger Things e ci sarebbe un motivo valido dietro questa strategia. Per quanti film Marvel ha firmato Sadie Sink? Ci sono altre possibilità, ovviamente, ma date le voci insistenti e tutto ciò che è stato rivelato sul personaggio di Sink, saremmo molto sorpresi se . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Spider-Man, perché Sadie Sink sarà una presenza fissa nei prossimi film Marvel

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