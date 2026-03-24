Secondo uno degli ultimi rumor sulla pellicola, non ci sarà solamente il personaggio di Sadie Sink, che per molti è la mutante degli X-Men, ma la storia ne vedrà entrare in scena altri Sebbene sia apparsa brevemente nel recente trailer di Spider-Man: Brand New Day, la Marvel e la Sony stanno chiaramente facendo del loro meglio per mantenere segreta l'identità del personaggio interpretato da Sadie Sink il più a lungo possibile. Una mossa intelligente, dato che il ruolo misterioso della star di Stranger Things rimane senza dubbio l'argomento più discusso del prossimo film dedicato a Spider-Man. Ci sono altre possibilità, ovviamente, ma viste le voci insistenti e tutto ciò che è stato rivelato sul personaggio, saremmo davvero sorpresi se non si rivelasse essere Jean Grey. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Spider-Man: Brand New Day: il film sarà pieno di mutanti Marvel (non solo Jean Grey)

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