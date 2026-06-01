Ivan Graziani e i vini abruzzesi

Sarà l'evento dedicato a Ivan Graziani, già in programma ad aprile e poi rimandato a causa di un imprevisto, a chiudere la prima parte della stagione 2026 di "Note d'assaggio - sorsi, discorsi e ascolti d'autore", la rassegna ideata e condotta da Fabrizio Bartelloni, giurista col vizio del. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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“Ottanta. Buon Compleanno Ivan”: Filippo Graziani protagonista dell'anteprima di CortEstate nel segno del padre IvanIl Teatro Corte Coriano ha aperto l’anteprima di CortEstate con un concerto di Filippo Graziani, che si è tenuto giovedì 14 maggio alle 21.

Filippo Graziani, un viaggio in note per celebrare gli 80 anni di papà IvanIl teatro Corte di Coriano si appresta ad accogliere un evento speciale dedicato a un uomo che ha vissuto otto decenni.

Temi più discussi: Michielin, la vecchia gaffe su Graziani e l'onda di critiche: Mi hanno mandato in depressione; Quella cosa proprio mi ha mandato in depressione. Non credo di essermi ancora completamente ripresa: Francesca Michielin sulla gaffe a X Factor 2023; Filippo Graziani torna con Povero Me -; Cicci Bagnoli quartet al Cafè degli Artisti.

successe anche con Antonello Venditti con supporter Ivan Graziani al vecchio PalaLido di Piazza Stuparich nel 1976 x.com

Ivan Graziani, padre di Filippo Graziani/ L’addio ai 16 anni del figlio e i numerosi tributiIvan Graziani, padre di Filippo Graziani: chi era il grande cantautore morto a soli 51 anni a causa di un tumore al colon? Aveva solamente 16 anni Filippo Graziani quando il suo caro e amato papà Ivan ... ilsussidiario.net

Ivan Graziani, com’è morto e malattia/ Il tumore al colon e la decisione sulla sepolturaIvan Graziani, com'è morto e la lunga battaglia contro la malattia: nel 1997 si spegneva a 51 anni dopo la lotta al tumore al colon Ivan Graziani, com’è morto e la lunga battaglia contro la malattia ... ilsussidiario.net