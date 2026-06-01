Un sub ha tentato di salvare un 19enne nel lago d’Iseo. L’uomo si è immerso con pinne e maschera, ma non è riuscito a salvare la vittima. La vittima, di nazionalità tunisina, è deceduta. L’incidente è avvenuto a Pisogne, in provincia di Brescia, il 1 giugno 2026. È la prima vittima dell’anno nelle acque del Sebino.

Pisogne (Brescia), 1 giugno 2026 – Chamekh Firas, 19 anni, di nazionalità tunisina è la prima vittima del 2026 nelle acque del Sebino. E si spera sarà l’ultima. Il giovane richiedente asilo politico, fino a domenica ospite di una comunità di Darfo Boario Terme e in cerca di una vita migliore in Italia, è annegato a Pisogne dopo essersi tuffato dal pontile sul lungolago. Non si sa se sapesse nuotare abbastanza bene da affrontare le acque del lago, in quella zona profonde anche a riva. Mentre i presenti chiedevano aiuto al numero unico 112, una richiesta è arrivata anche alla locale sede di Procivil Camunia, a Lido X Beach (Ex Lido Goia). In quel momento il Gruppo non era in turno di sorveglianza, ma il gestore del lido, il dj e producer Ivan Benotti, noto come Ivan X, ha deciso di intervenire comunque. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ivan Bendotti, il sub che ha provato a salvare il 19enne nel lago d’Iseo: “Mi sono calato solo con pinne e maschere”

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