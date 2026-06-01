A Itri, un uomo di 22 anni è stato arrestato per aver tentato di truffare un’anziana, fingendosi il nipote e chiedendo 5.000 euro per liberare una donna che avrebbe subito un sequestro. La vittima era stata contattata con questa scusa e la richiesta di denaro. Le forze dell’ordine hanno intercettato e fermato l’uomo mentre tentava di mettere in atto la truffa.

Un arresto dei Carabinieri a Itri, dove un ragazzo di 22 anni originario della provincia di Napoli è stato fermato in flagranza per truffa ai danni di una donna molto anziana. Il giovane è stato sorpreso mentre cercava di portare a termine il raggiro, utilizzando il noto stratagemma del finto parente in difficoltà. Il tentativo di truffa e l’intervento dei Carabinieri Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nel comune pontino di Itri. La vittima, una donna anziana, era stata contattata telefonicamente da un individuo che si era presentato come suo nipote, usando il nome “Mario”. Con tono... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Itri, si finge il nipote e chiede 5.000 euro a un'anziana per liberare la nuora "sequestrata": arrestato

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