Nonna mi paghi le multe? si finge il nipote e ruba 18mila euro a un'anziana | 19enne arrestato a Procida

Un giovane di 19 anni è stato arrestato a Procida dopo aver truffato un’anziana, fingendosi suo nipote e chiedendole di pagare delle multe. La vittima aveva consegnato al ragazzo circa 18.000 euro. I carabinieri, intervenuti mentre il giovane stava per partire dall’isola, hanno trovato i soldi sulla sua persona. L’arresto è stato effettuato sul momento, e il giovane è stato condotto in caserma.

Il 19enne è stato bloccato dai carabinieri mentre stava per lasciare l'isola: addosso al giovane, i militari hanno trovato i soldi della truffa appena compiuta.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Truffa anziana e le ruba 18mila euro: carabinieri arrestano 19enneTempo di lettura: 2 minutiUna nuova truffa telefonica ai danni di un’anziana è stata scoperta e sventata dai carabinieri a Procida, dove un 19enne... PROCIDA: multe insolute e nipote nei guai. 19enne arrestato per truffa dai carabinieriProcida, truffa a un’anziana scoperta al porto: arrestato 19enne con 18mila euro in contanti Un taxi fermo nei pressi del porto, 18mila euro in... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Nonna, mi paghi le multe?, si finge il nipote e ruba 18mila euro a un'anziana: 19enne arrestato a Procida; Corona lancia Falsissimo delivery: paghi e lui arriva dove vuoi. Nonna, mi paghi le multe?, si finge il nipote e ruba 18mila euro a un’anziana: 19enne arrestato a ProcidaUn copione, purtroppo, visto e rivisto, utilizzato in lungo e in largo nella Penisola per raggirare persone anziane: fingersi un parente in difficoltà e spillare soldi al malcapitato o alla ... fanpage.it