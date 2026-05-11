Si finge poliziotto e ruba 50.000 euro di gioielli a un’anziana

Un uomo, insieme a un complicio, ha sottratto circa 50.000 euro di gioielli a una donna anziana residente a Bolzano. La tecnica utilizzata prevedeva che uno dei due si spacciasse per un agente di polizia, convincendo così la vittima a consegnare i beni. L’episodio è stato segnalato alle autorità, che stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili.

Ammonta a 50.000 euro il valore complessivo dei gioielli che un uomo, in compagnia di un complice, è riuscito a sottrarre ad una donna anziana residente a Bolzano fingendosi un poliziotto. I due malviventi hanno tentato di derubare anche la sorella della vittima che, riconoscendo l’inganno, è.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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