' Italian Lands' sceglie il ' Gino Lisa' | 40 turisti francesi a Foggia per iniziare il loro viaggio in Puglia

Il 2 giugno, 40 turisti francesi provenienti dalla Savoia atterreranno all’aeroporto ‘Gino Lisa’ di Foggia. L’arrivo fa parte di un itinerario culturale in Puglia organizzato da un tour operator francese in collaborazione con un altro operatore. I turisti inizieranno il loro viaggio nella regione, che durerà alcuni giorni. L’evento viene gestito in collaborazione tra le parti coinvolte e si svolge nel quadro di attività turistiche previste per la stagione estiva.

Domani, martedì 2 giugno, 40 turisti francesi provenienti dalla Savoia atterreranno all'aeroporto ‘Gino Lisa’ di Foggia per iniziare un itinerario culturale alla scoperta della Puglia organizzato da ‘Italian Lands - Tour Operator’, in collaborazione con un importante operatore francese. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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