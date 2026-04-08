La regione pugliese si trova attualmente isolata dopo una frana che ha interessato una vasta area della linea adriatica, causando interruzioni nel collegamento tra la Puglia e il resto dell’Italia. Questo evento ha impedito il normale transito di persone e merci, creando disagi significativi. In questo scenario, si valuta anche il ruolo dell’aeroporto Gino Lisa come possibile soluzione per ripristinare i collegamenti e mitigare gli effetti dell’isolamento.

Stiamo vivendo un vero e proprio isolamento a causa della frana che ha interessato una vasta zona della linea adriatica che collega la Puglia con il resto dell’Italia. In questa crisi gli aeroporti pugliesi possono essere l’immediata risposta all’isolamento (chiaramente per le lunghe distanze comunque compromesse). Il Gino Lisa può rispondere positivamente a questa esigenza di collegamento con l’opportuno sostegno del Governo.Ci facciamo, pertanto, carico di portare all’attenzione nazionale questa richiesta del territorio, chiaramente confidando nel supporto congiunto e concreto dei rappresentanti locali, regionali e nazionali nell’ambito di una corretta pressione politica a livello governativo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Puglia isolata, e se una soluzione fosse il Gino Lisa?

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