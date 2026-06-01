40 turisti francesi arriveranno al gino lisa per un tour culturale in puglia

Il 2 giugno, 40 turisti francesi arriveranno all'aeroporto Gino Lisa per un tour culturale in Puglia. Il gruppo visiterà diverse località della regione, partecipando a escursioni e attività dedicate alla tradizione e alla storia locali. L'iniziativa è organizzata da agenzie di viaggio che collaborano con enti turistici regionali. La visita si svolgerà nell’arco della giornata, con partenza e ritorno dall’aeroporto.

Il gruppo trascorrerà i primi giorni del soggiorno nella provincia di Foggia visitando Lucera, Troia, le Isole Tremiti, la Foresta Umbra, Monte Sant'Angelo e Vieste, prima di proseguire verso altre destinazioni pugliesi. «Per chi opera da anni nel turismo incoming, questo arrivo rappresenta una soddisfazione particolare» dichiara Maria Guglielmi, titolare di Italian Lands Tour Operator. «Abbiamo scelto di inserire il Gino Lisa all'interno di questo itinerario internazionale perché crediamo nelle potenzialità dell'aeroporto di Foggia e nella capacità del nostro territorio di accogliere visitatori provenienti dall'Italia e dall'estero. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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