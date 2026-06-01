L’Italia Under 17 ha chiuso il girone con un pareggio 3-3 contro la Danimarca, assicurandosi il primo posto nel gruppo. La partita è stata ricca di emozioni e gol. Con questo risultato, la squadra si qualifica per le semifinali, dove affronterà la Spagna. La sfida si è conclusa con un pareggio spettacolare, confermando il buon rendimento nel torneo. La fase a eliminazione diretta è ora ufficialmente aperta.

“Non facciamo calcoli”, aveva detto alla vigilia Daniele Franceschini. E i suoi azzurrini l’hanno seguito alla lettera, interpretando contro la Danimarca una partita frizzante e più sbottonata delle precedenti (Lupo arrivava da zero gol subiti in 180', contro Francia e Montenegro). Il terzo atto del girone a Tallinn finisce invece 3-3, risultato che elimina gli scandinavi e allo stesso tempo vale l’accesso in semifinale con il primo posto. Bene così. Nell’assenza di calcoli rientrava pure il non ragionare sulla prossima avversaria: chiudendo al comando il gruppo B troviamo infatti in semifinale la Spagna, accreditata dei favori del pronostico per la conquista del titolo ma seconda – dietro il Belgio – nel gruppo A (dove ha perso con la Croazia, eliminata poi per la differenza reti). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Italia U17, missione compiuta: 3-3 con la Danimarca e 1° posto nel girone. In semifinale con la Spagna

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