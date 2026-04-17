Italia Femminile vigilia decisiva | domani la sfida con la Danimarca per il primo posto nel girone

Le giocatrici dell’Italia Femminile sono partite questa mattina da Coverciano in direzione di Copenaghen, dove domani si giocherà una partita importante contro la Danimarca. La sfida è valida per il primo posto nel girone e si terrà sabato 18 aprile alle 15. La squadra si è allenata nelle ultime ore in vista di quella che si preannuncia una partita decisiva per la qualificazione mondiale.

Le Azzurre partono oggi per Copenaghen dopo la rifinitura a Coverciano: sabato 18 aprile alle 15 la gara chiave per la qualificazione mondiale. Scatta il conto alla rovescia per la Nazionale Femminile italiana, attesa da una sfida decisiva nel cammino di qualificazione al Mondiale. Domani, sabato 18 aprile alle ore 15 (diretta su Rai 2), le Azzurre affronteranno la Danimarca nazionale femminile di calcio al Parken Stadium, con l’obiettivo di agganciare il primo posto del girone. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: la classifica del girone dell’Italia. Svezia e Danimarca in testaInizia con il piede sbagliato il cammino dell’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027: le azzurre cedono all’esordio alla... Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: la classifica del girone dell’Italia. Svezia e Danimarca al comandoAd aprile toccherà una doppia trasferta alle azzurre, che si recheranno prima in Serbia e poi in Danimarca, mentre la Svezia ospiterà prima la... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Nazionale Femminile, le parole di Soncin e Girelli alla vigilia di Serbia-Italia; Italia Under 23, esordio vincente a Pinatar: 2-1 al Portogallo; Milano-Conegliano, Gara 2 Finale Scudetto: dove vederla in TV e streaming; Calcio femminile, l'Italia a caccia dei primi punti decisivi in Serbia. Serbia-Italia femminile 0-6, qualificazioni Mondiali 2027: sabato la DanimarcaGrande vittoria per l'Italia femminile, che travolge 6-0 la Serbia a Leskovac nel Gruppo 1 della Lega A delle qualificazioni ai Mondiali 2027. Un successo netto, costruito con qualità, che rilancia le ... sport.sky.it L'Italia femminile vince 6-0 con la Serbia e torna in corsa per la qualificazione al Mondiale: la classifica del girone e cosa serveSe da una parte c'è un'Italia che deve rinascere, con un nuovo ct e un nuovo presidente di federazione (Giovanni Malagò sempre più favorito), dall'altra c'è una nazionale italiana che si sta avvicinan ... calciomercato.com Una polemica scuote il mondo della pallavolo femminile: la FIPAV ha modificato il format dell'A2 ripescando il Club Italia (voluto da Velasco) che sul campo era retrocesso. facebook Hockey ghiaccio femminile, l’Italia piega una coriacea Slovacchia e resta a punteggio pieno - x.com