L’Italia Under 17 ha pareggiato 3-3 contro la Danimarca nell'ultima giornata del girone, chiudendo con due vittorie e un pareggio. Gli azzurrini affronteranno in semifinale la Spagna.

di Fabio Zaccaria Danimarca Italia Under 17 3-3, manca il tris degli azzurri di Franceschini alla terza giornata del girone: 2 vittorie su 3 e ostacolo Spagna in semifinale. Il resoconto del match e il tabellino. Chiude comunque in bellezza il girone l’Italia Under 17 di Franceschini che, dopo aver battuto anche il Montenegro, pareggia con Danimarca in una partita ricca di ribaltoni. Ecco di seguito il recap del match valido per la terza giornata del girone, che non ha visto alcun bianconero partire fra gli 11 titolari scelti dal ct italiano. Diversi i cambi per Franceschini rispetto alla gara precedente ma stesso modulo: Albini si riprende il posto sulla sinistra, confermati Varali e Donato in difesa così come Dattilo sull’out di destra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Danimarca Italia Under 17 3-3, gli azzurrini chiudono il girone con un pareggio: ora la Spagna in semifinale. Il recap

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