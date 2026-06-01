All’inizio di giugno, si prevede un cambiamento netto nel tempo con l’arrivo di maltempo, temporali e grandine. Dopo un periodo di caldo record, le temperature scenderanno significativamente. Questa svolta meteo segna l’inizio ufficiale dell’estate meteorologica, portando condizioni atmosferiche più instabili e intense. Le previsioni indicano un progressivo peggioramento del tempo nelle prossime ore, con fenomeni temporaleschi che interesseranno diverse regioni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Svolta meteo all’inizio di giugno. L’avvio di giugno, che segna l’inizio ufficiale dell’estate meteorologica, sarà caratterizzato da un netto cambio di scenario. Dopo le temperature eccezionalmente elevate degli ultimi giorni, l’Italia si prepara all’arrivo di una nuova fase di forte instabilità atmosferica, con temporali intensi, rischio grandine e un sensibile calo termico. Secondo le previsioni degli esperti, il peggioramento interesserà soprattutto il Centro-Nord, con fenomeni anche violenti attesi tra oggi e i prossimi giorni. Il parere degli esperti: aria più fresca e instabile. Il meteorologo Federico Brescia de iLMeteo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Italia, in arrivo maltempo e crollo delle temperature: temporali e grandine dopo il caldo record

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METEO – Svolta Fredda in Arrivo | Crollo Termico e Pioggia da Venerdì

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