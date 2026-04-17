Sole e caldo agli sgoccioli | in arrivo temporali e calo delle temperature

Domani si prevede un cambiamento nel tempo: il sole e le temperature piacevoli lasceranno spazio a temporali e un calo dei valori termici. Attualmente, il Friuli Venezia Giulia gode di condizioni stabili grazie all’alta pressione, che mantiene il clima mite e sopra le medie stagionali. Tuttavia, nelle prossime ore, il meteo si evolverà, portando probabilmente pioggia e un abbassamento delle temperature.

Ancora qualche ora di sole e temperature gradevoli, poi il meteo torna a muoversi. Sul Friuli Venezia Giulia l’alta pressione garantisce condizioni nel complesso stabili fino a sabato, con clima mite e valori sopra la media stagionale. Una fase tranquilla che però ha i giorni contati. Tra.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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