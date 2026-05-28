Un fronte di temporali e grandine si è abbattuto sull'Emilia Romagna, seguito da un calo delle temperature. L’allerta meteo riguarda le zone interessate dai fenomeni, che hanno causato danni locali. Le condizioni meteorologiche sono cambiate rispetto al caldo intenso di fine maggio, con temperature più basse e temporali che si sono succeduti nelle ultime ore. La situazione resta monitorata, senza segnalazioni di criticità gravi.

Bologna, 28 maggio 2026 – Caldo asfissiante e notti tropicali già a fine maggio che lasciano presagire “ un’estate rovente ” in Emilia Romagna, come hanno ipotizzato gli esperti. Anche il mare Adriatico ha registrato temperature record. Diversi sono stati i malori anche tra i giovanissimi in classe a causa dell’inadeguatezza delle scuole a contenere l’afa. Ma nonostante un meteo-choc in questo ultimo mese primaverile e nonostante Bologna registri anche oggi un’altra giornata da bollino rosso, da domani il caldo dovrebbe momentaneamente attenuarsi. Infatti nella nostra regione è prevista un’allerta meteo gialla per temporali nella giornata di venerdì 29 maggio che è la prosecuzione di quella prevista per oggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Grandine e temporali dopo il caldo afoso, è allerta meteo (con temperature in calo) in Emilia Romagna

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