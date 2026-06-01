Italia e ripescaggio ai Mondiali Zampolli si arrende | Ho fatto il possibile fino all’ultimo

L’Italia ha ufficialmente rinunciato al tentativo di ripescaggio ai Mondiali. La decisione è stata comunicata dopo che il responsabile ha dichiarato di aver fatto tutto il possibile fino all’ultimo momento. Nessun ulteriore passo sarà compiuto per cercare di ottenere un posto nel torneo. La squadra rimane esclusa dalla fase finale, e la scelta conclude ogni azione legale o amministrativa in corso.

(Adnkronos) – Si spengono definitivamente le speranze di ripescaggio dell'Italia? Oggi, lunedì 1 giugno, gli azzurri vedono allontanarsi sempre più l'ipotesi di essere ripescati ai Mondiali 2026, quando mancano ormai soltanto dieci giorni all'inizio della rassegna iridata in programma in Stati Uniti, Messico e Canada. A mettere la parola fine ci ha pensato uno dei. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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