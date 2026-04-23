Italia ai Mondiali l' Iran contro Paolo Zampolli inviato di Trump sul ripescaggio | Bancarotta morale

L’Italia si è qualificata ai Mondiali di calcio, mentre l’Iran ha commentato duramente una proposta avanzata da Paolo Zampolli, rappresentante di Donald Trump, riguardante un possibile ripescaggio. L’Iran ha definito la proposta come una “bancarotta morale”. Le dichiarazioni sono arrivate in risposta alle iniziative di Zampolli, che si sono susseguite nelle ultime settimane e hanno attirato l’attenzione dei media internazionali.

La proposta dell’inviato di Donald Trump, Paolo Zampolli, di ripescare l’Italia ai Mondiali 2026 non è andata giù all’Iran. L’Ambasciata iraniana in Italia ha commentato: “Il tentativo di escludere l’Iran dalla Coppa del Mondo mostra soltanto la ‘bancarotta morale’ degli Stati Uniti”. La polemica dell'Iran contro Paolo Zampolli e gli Usa La proposta di Paolo Zampolli sull'Italia ai Mondiali 2026 Il commento del ministro Abodi sull'ipotesi Italia ai Mondiali La polemica dell’Iran contro Paolo Zampolli e gli Usa L’Ambasciata dell’Iran in Italia ha pubblicato un messaggio su X nella tarda mattinata di giovedì 23 aprile per commentare la proposta di ripescare l’Italia ai Mondiali 2026 proprio ai danni dell’Iran.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Italia ai Mondiali, l'Iran contro Paolo Zampolli inviato di Trump sul ripescaggio: "Bancarotta morale" Notizie correlate Il ripescaggio dell’Italia ai Mondiali arriva a Trump con le pressioni dell’alto inviato Paolo ZampolliFabio Zampolli è l'inviato speciale del Presidente degli Stati Uniti che ha "suggerito" al numero uno della FIFA di ripescare l'Italia nei Mondiali... Paolo Zampolli inviato di Trump vuole l'Italia ai Mondiali al posto dell'Iran per ricucire strappo con MeloniPotrebbero riaccendersi le speranze di vedere l’Italia ai Mondiali di calcio 2026 in Usa, Messico e Canada. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Italia al Mondiale al posto dell’Iran: il piano suggerito a Trump per riavvicinare Meloni; Mondiali 2026? L’Italia prenda il posto dell’Iran: le pressioni di Zampolli (inviato di Trump) sulla Fifa; L'inviato di Trump ha chiesto l'Italia ai Mondiali al posto dell'Iran; Zampolli, inviato Usa in Italia: Ho chiesto a Fifa e Trump di riammettere gli azzurri ai Mondiali. 'L'Italia ai Mondiali al posto dell'Iran', l'idea dell'inviato di Trump. No di Abodi e BuonfiglioL'inviato speciale di Donald Trump Paolo Zampolli ha chiesto alla Fifa di sostituire l'Iran con l'Italia alla Mondiali del 2026. (ANSA) ... ansa.it Chi è Paolo Zampolli, l’amico di Trump che vuole ripescare l’Italia ai MondialiFiglio del distributore di Hasbro, è stato agente di modelle e immobiliarista. Amico di Epstein, presentò Melania a «The Donald» ... ilsole24ore.com L'inviato speciale del presidente Donald Trump ha proposto alla FIFA di sostituire l’Iran con l’Italia ai prossimi Mondiali di calcio. L’idea è stata avanzata da Paolo Zampolli al presidente della FIFA Gianni Infantino e allo stesso Trump, sostenendo che il palmar - facebook.com facebook L'inviato speciale del presidente Donald Trump ha proposto alla FIFA di sostituire l’Iran con l’Italia ai prossimi Mondiali di calcio. L’idea è stata avanzata da Paolo Zampolli al presidente della FIFA Gianni Infantino e allo stesso Trump, sostenendo che il palmar x.com