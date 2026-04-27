Un inviato di Trump ha affermato di credere che le possibilità dell’Italia di qualificarsi ai Mondiali siano superiori al 50%. Ha anche annunciato un incontro con il presidente della FIFA a Miami durante il fine settimana, in occasione del Gran Premio di Formula 1. La dichiarazione si aggiunge al dibattito sulla probabilità di partecipazione della squadra azzurra alla prossima manifestazione internazionale.

“Che percentuale c’è per la partecipazione dell’Italia ai Mondiali? Penso più del 50%. Incontrerò Infantino a Miami per il Gran Premio di Formula 1 nel weekend. Non dovrebbe esserci un Mondiale senza Italia, la decisione spetterà a Infantino e Trump”. Paolo Zampolli, inviato speciale per le partnership globali del presidente Usa Donald Trump, non si arrende e – dopo le parole degli scorsi giorni – a “La Politica nel Pallone” su Gr Parlamento, è tornato a parlare di un eventuale ripescaggio dell’Italia ai Mondiali, ipotesi oggi praticamente impossibile oltre che imbarazzante. “Vedevo che l’Iran non era ancora confermato a causa della guerra – aggiunge Zampolli -.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Italia ai Mondiali? C’è più del 50% di possibilità”: Zampolli (inviato di Trump) non si arrende

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