Raid di Israele sul Libano Hezbollah colpisce un kibbutz Trump | Forze Usa schierate vicino all’Iran fino all’accordo

Nelle ultime ore, Israele ha condotto un raid sul territorio libanese, mentre Hezbollah ha lanciato un attacco contro un kibbutz nel nord di Israele. Contestualmente, l'ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che le forze americane sono state schierate nelle vicinanze dell’Iran, mantenendo questa posizione fino alla conclusione di un accordo con Teheran. La situazione rimane tesa, con sviluppi nelle aree di confine tra i tre attori coinvolti.

Il gruppo libanese Hezbollah ha dichiarato giovedì di aver lanciato razzi contro Israele in risposta alla “violazione” della tregua tra Stati Uniti e Iran, riporta Afp. La dichiarazione è giunta un giorno dopo che Hezbollah aveva affermato di avere il “diritto” di rispondere a una serie di attacchi israeliani che hanno colpito il Libano. “In risposta alla violazione dell’accordo di cessate il fuoco da parte del nemico”, Hezbollah ha preso di mira il kibbutz israeliano di Manara, vicino al confine con il Libano, “con un lancio di razzi” nelle prime ore di giovedì, si legge in un comunicato di Hezbollah. Gli attacchi israeliani sul Libano, che ieri hanno provocato oltre 250 vittime, rappresentano un “grave pericolo” per il cessate il fuoco di due settimane concordato da Stati Uniti e Iran. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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