Libano Israele conquista la fortezza di Beaufort Netanyahu | E’ una svolta

Notizia in breve

Israele ha preso il controllo della fortezza medievale di Beaufort nel sud del Libano. La conquista è stata annunciata dal governo israeliano, con il premier che ha definito l’evento una svolta. La fortezza si trova in una zona strategica e il suo controllo rappresenta un cambiamento nelle dinamiche militari nella regione. La presa di Beaufort è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sullo svolgimento delle operazioni.