Libano Israele conquista la fortezza di Beaufort Netanyahu | E’ una svolta

Da webmagazine24.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Israele ha preso il controllo della fortezza medievale di Beaufort nel sud del Libano. La conquista è stata annunciata dal governo israeliano, con il premier che ha definito l’evento una svolta. La fortezza si trova in una zona strategica e il suo controllo rappresenta un cambiamento nelle dinamiche militari nella regione. La presa di Beaufort è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sullo svolgimento delle operazioni.

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(Adnkronos) – Israele prende il controllo della della fortezza medievale di Beaufort, nel sud del Libano. La conquista della fortezza rappresenta una "svolta drammatica" nella campagna contro Hezbollah, afferma il premier israeliano Benjamin Netanyahu in un videomessaggio, commentando la presa dello strategico sito medievale da parte delle forze di difesa (Idf). "Oggi siamo tornati a. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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L'IDF conquista la strategica e simbolica fortezza di Beaufort in Libano

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