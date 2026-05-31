Libano Israele conquista la fortezza di Beaufort Netanyahu | E’ una svolta
Israele ha preso il controllo della fortezza medievale di Beaufort nel sud del Libano. La conquista è stata annunciata dal governo israeliano, con il premier che ha definito l’evento una svolta. La fortezza si trova in una zona strategica e il suo controllo rappresenta un cambiamento nelle dinamiche militari nella regione. La presa di Beaufort è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sullo svolgimento delle operazioni.
(Adnkronos) – Israele prende il controllo della della fortezza medievale di Beaufort, nel sud del Libano. La conquista della fortezza rappresenta una "svolta drammatica" nella campagna contro Hezbollah, afferma il premier israeliano Benjamin Netanyahu in un videomessaggio, commentando la presa dello strategico sito medievale da parte delle forze di difesa (Idf). "Oggi siamo tornati a. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
L'IDF conquista la strategica e simbolica fortezza di Beaufort in Libano
Notizie e thread social correlati
Libano, Netanyahu: "Conquista del castello di Beaufort è svolta radicale"Il primo ministro israeliano ha dichiarato che la conquista del castello di Beaufort nel sud del Libano da parte delle forze armate israeliane...
Leggi anche: Il Castello di Beaufort tra Israele e Libano: la fortezza medievale che conserva un uso militare anche nell’era dei droni
Temi più discussi: Libano, Israele espande le operazioni di terra. USA-Iran: nuova proposta di Trump per finire la guerra; Netanyahu avanza in Libano e fa saltare i colloqui di pace; Israele e la guerra perpetua: da Gaza al Libano, il progetto messianico della conquista senza fine; Israele non si ferma nel Libano meridionale e altre notizie interessanti - Limes.
#Libano Le forze militari di Israele conquistano il Castello di #Beaufort e avanzano in profondità, quanto mai prima, nell'offensiva contro Hezbollah. È la svolta, dice Netanyahu. Parigi chiede una riunione lampo del Consiglio ONU: È contro il diritto interna x.com
Sul castello di Beaufort, nel sud del Libano, sventola bandiera israeliana. Una tappa simbolica - ma soprattutto strategica - nella guerra di invasione di Netanyahu che conquista adesso una roccaforte centrale. Secondo un’analisi di Al-Jazeera, il controllo dell facebook
Netanyahu dice che l'esercito ha attraversato il fiume Litani in Libano mentre il conflitto tra Israele e Hezbollah si intensifica reddit
Bandiera israeliana sul Beaufort. Cosa significa la svolta rivendicata da Netanyahu in LibanoIl ministro della Difesa annuncia la conquista di una fortezza strategica, mentre l'avanzata contro Hezbollah si estende oltre il fiume Litani. Chi ... huffingtonpost.it
Libano, Israele annuncia la conquista del castello di Beaufort: Piantata la bandiera sulla rocca strategicaL’Idf riferisce di aver preso il controllo dello strategico castello di Beaufort, nel sud del Libano, e di avervi issato la bandiera israeliana ... affaritaliani.it