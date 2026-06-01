Isabel Totti festeggia la comunione con papà Francesco | party al castello con bomboniere personalizzate

Isabel Totti ha celebrato la Prima Comunione con due feste separate, una organizzata da sua madre e una da suo padre. La cerimonia si è svolta in un castello, con bomboniere personalizzate distribuite agli ospiti. La bambina ha ricevuto i sacramenti in mattinata e poi ha festeggiato con parenti e amici in un ambiente elegante. Le celebrazioni hanno visto la presenza di entrambi i genitori, ciascuno con il proprio evento.

Isabel Totti ha ricevuto una doppia festa per la sua Prima Comunione, una da mamma Ilary e una da papà Francesco. Il calciatore, in particolare, ha scelto di celebrare l'evento in un principesco castello romano: ecco tutti i dettagli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Totti, la doppia comunione di Isabel fa chiacchierare: prima i festeggiamenti con Ilary poi quelli con papà FrancescoPer la prima comunione di Isabel Totti, i genitori hanno organizzato due celebrazioni separate.

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Temi più discussi: Isabel Totti festeggia la prima comunione in due tempi; Isabel Totti festeggia Prima Comunione due volte, tensioni tra mamma Ilary e papà Francesco?; Isabel Totti, festa da sogno per la Prima comunione in una villa con vista su Roma; Ilary Blasi, famiglia riunita alla comunione della piccola Isabel: Francesco Totti rinuncia alle foto.

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