Per la prima comunione di Isabel Totti, i genitori hanno organizzato due celebrazioni separate. La prima si è svolta con la presenza di Ilary, mentre la seconda si è tenuta con il padre. Entrambe le occasioni si sono svolte in date diverse e in ambienti distinti. La decisione di fare due feste è stata comunicata pubblicamente e ha attirato l'attenzione dei media. Non sono stati forniti dettagli su location o partecipanti.

Ieri per la Prima Comunione di Isabel Totti i genitori Francesco e Ilary hanno scelto di organizzare due feste distinte. Ecco chi c'era C’è un gossip che nelle ultime ore ha fatto tanto parlare il web.Isabel, terza figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ieri, 30 maggio,ha festeggiato la sua prima comunione. Ma ciò che ha fatto chiacchierare è stata la“doppia festa”: infatti la piccola prima è stata la protagonista di un party con mamma Ilary e il nuovo amore Bastian e poi di un altro con papà Francesco e la compagna Noemi Bocchi. Isabel Totti ha celebrato la sua Prima Comunione circondata dall’affetto della famiglia, trasformando questo evento in un’occasione speciale che ha subito attirato l’attenzione dei social e del mondo del gossip. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Totti, la doppia comunione di Isabel fa chiacchierare: prima i festeggiamenti con Ilary poi quelli con papà Francesco

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ISABEL TOTTI festeggia 10anni con ILARY BLASI E FRANCESCO TOTTI

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Comunione divisa per Isabel Totti: prima la festa con Ilary e Bastian, poi con Francesco e NoemiIsabel Totti ha festeggiato prima con Ilary e Bastian, poi con Francesco e Noemi.

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