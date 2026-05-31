Il presidente degli Stati Uniti ha richiesto modifiche all'accordo con l'Iran, concentrandosi sul controllo del materiale nucleare ancora presente nel paese e sul traffico attraverso lo Stretto di Hormuz. Trump ha insistito sulla necessità di rivedere le clausole dell'intesa per limitare le attività nucleari e monitorare meglio le rotte marittime strategiche. La richiesta riguarda anche la richiesta di una rinuncia dell'Iran al nucleare.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto modifiche all'accordo di pace con l'Iran, tra cui quelle relative al materiale nucleare ancora presente nel paese asiatico e al traffico attraverso lo Stretto di Hormuz. Lo riporta Axios, che cita un alto funzionario dell'amministrazione statunitense e un'altra fonte americana informata sulla questione. Secondo la ricostruzione, il presidente Usa avrebbe prospettato un nuovo scambio di proposte che dovrebbe durare giorni o anche di più. Il memorandum d'intesa comprenderebbe attualmente la promessa iraniana di non dotarsi di armi nucleari, ma nulla di più concreto. Prevede un periodo di... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump vuole rinuncia dell'Iran al nucleare e chiede modifiche all'accordo

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Tensione USA-Iran: Trump lancia ultimatum sul nucleare, Teheran risponde con forza

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