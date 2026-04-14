I negoziati tra Libano e Israele si sono svolti a Washington, segnando il primo incontro tra i rappresentanti dei due paesi in oltre vent'anni. La discussione si è concentrata su questioni legate ai confini e alla sicurezza, con il coinvolgimento di mediatori statunitensi. Durante le sessioni, non è stata presente alcuna rappresentanza di Hezbollah, che ha sempre mantenuto una posizione di non partecipazione nei colloqui ufficiali.

I rappresentanti dei due paesi si incontrano a Washington per la prima volta da decenni, ma il gruppo ha già detto che non rispetterà eventuali accordi Nel pomeriggio di martedì è iniziato a Washington l’incontro tra i rappresentanti del Libano e di Israele, per un negoziato mediato dagli Stati Uniti. I due paesi non hanno relazioni diplomatiche, in circostanze normali non parlano direttamente tra loro – ma le circostanze non sono normali, come vedremo – e questo è il primo incontro da decenni. Nel negoziato a Washington c’è un altro aspetto insolito. Libanesi e israeliani parleranno di un possibile accordo per fermare i combattimenti tra l’esercito israeliano e Hezbollah, il gruppo armato libanese armato e finanziato dall’Iran, che però non partecipa alle trattative.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - I negoziati tra Libano e Israele, contro Hezbollah ma senza Hezbollah

Lebanon, Israel & Hezbollah: From Genocide to a Roadmap to Peace

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