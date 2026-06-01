L’esercito israeliano ha preso il controllo del castello di Beaufort in Libano, segnando la più profonda incursione in territorio libanese da 26 anni. Nel frattempo, le trattative tra gli Stati Uniti e l’Iran sono ferme, con il governo statunitense che ha inviato una controproposta più dura alle condizioni iraniane.

Mentre le trattative per un accordo sull’Iran sono ancora in stallo, con Donald Trump che ha inviato a Teheran una controproposta con condizioni più dure, in Libano l’Idf ha preso il controllo del castello di Beaufort, il che segna l’incursione più in profondità in territorio libanese da 26 anni. La Francia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell’Onu, definendo le operazioni israeliane in Libano “inaccettabili”. Proprio mentre Benjamin Netanyahu annunciava di avere “ordinato all’Idf di ampliare le manovre in Libano”. Le modifiche di Trump alla bozza di accordo Iran-Usa. Sull’Iran le novità emergono tutte da fonti e non da annunci ufficiali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Lapresse.it - Iran, Trump invia una controproposta più dura. Israele prende il castello di Beaufort in Libano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Iran, Trump in un vicolo cieco

Notizie e thread social correlati

Guerra in Iran news, Nyt: “Inviata a Teheran proposta di accordo inasprita da Trump”. Libano: Israele prende castello Beaufort e pianta la bandieraGli Stati Uniti hanno inviato a Teheran una proposta di accordo rivista, con condizioni più dure rispetto alle precedenti.

Guerra in Iran: paletti Usa, la tregua è lontana. Inviata una controproposta più dura. Israele taglia il Libano in dueGli Stati Uniti hanno inviato una controproposta più dura alle richieste dell’Iran, mentre le tensioni nella regione continuano a crescere.

Temi più discussi: Iran: Trump, Faremo un grande accordo. Il Nyt rivela: inviata nuova proposta a Teheran; Medio Oriente: Trump invia a Teheran una nuova controproposta, 'inasprite le richieste'; Iran: Trump invia proposta di accordo inasprita (Nyt); Donald Trump invia all’Iran una nuova proposta per la fine della guerra.

New Podcast! 01/06 - Molotov contro l'abitazione di un cronista - Iran, Trump invia una versione inasprita dell'accordo - Bezzecchi trionfa al Mugello on @spreaker #1giugno #abitazione #accordo #al #antonelli x.com

Esclusivo: Zelensky invia a Trump una lettera urgente avvertendo delle gravi carenze nella difesa missilistica dell'Ucraina reddit

Gli Usa inviano all’Iran una nuova proposta d’accordo inasprita. Trump: Negoziatori tosti, ma non ho frettaLa Casa Bianca modifica la bozza di accordo inviata a Teheran e aumenta la pressione sulla guida suprema Mojtaba Khamenei. Restano aperte le questioni delle scorte di uranio arricchito, della riapertu ... editorialedomani.it

Medio Oriente: Trump invia a Teheran una nuova controproposta, 'inasprite le richieste'Donald Trump punta ancora i piedi e decide di chiedere modifiche piuttosto significative alla bozza di memorandum in discussione con l'Iran, dando il via al terzo ciclo di correzioni della proposta ... ansa.it