Gli Stati Uniti hanno inviato a Teheran una proposta di accordo rivista, con condizioni più dure rispetto alle precedenti. La mossa segue giorni di negoziati senza risultati e dichiarazioni di fermezza da parte di Washington. Nel frattempo, in Libano, le forze israeliane hanno conquistato il castello Beaufort e issato la bandiera sul sito. La situazione tra Iran, Stati Uniti e Israele rimane tesa, con azioni militari e diplomatiche che proseguono senza segnali di de-escalation.

Roma, 31 maggio 2026 – Dopo giorni di stallo sull’ accordo per porre fine alla guerra in Iran e diversi proclami-ultimatum di Trump a Teheran, il presidente statunitense ha deciso un giro di vite sui termini dell’accordo. È quanto emerge da una ricostruzione del New York Times in base al resoconto di tre funzionari. Il nuovo potenziale accordo quadro ‘inasprito’ è stato inviato a Teheran per essere valutato. Un funzionario ha aggiunto che Trump è frustrato dalla lentezza con cui l'Iran ha risposto alle proposte Usa e ha affermato che le modifiche apportate da Trump sono probabilmente volte ad accelerare i negoziati, esercitando pressione sull'Iran affinché accettasse il quadro quadro già inviato alla Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei, per l'approvazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guerra in Iran news, Nyt: “Inviata a Teheran proposta di accordo inasprita da Trump”. Libano: Israele prende castello Beaufort e pianta la bandiera

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