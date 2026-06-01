L’Iran ha sospeso i contatti con gli Stati Uniti e ha minacciato di chiudere lo Stretto di Hormuz, passando a una posizione di isolamento diplomatico. La decisione arriva in seguito a un’offensiva israeliana in Libano, che ha portato Teheran a interrompere i dialoghi con Washington. La tensione tra le parti si intensifica in un quadro di crescente incertezza nella regione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Teheran interrompe il dialogo con Washington dopo l’offensiva israeliana in Libano. La crisi in Medio Oriente entra in una fase ancora più delicata. L’ Iran ha deciso di sospendere i colloqui e lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti, attribuendo la scelta all’intensificarsi delle operazioni militari israeliane in Libano e alla mancata applicazione di un cessate il fuoco. Secondo fonti vicine alle autorità iraniane, la prosecuzione delle trattative era subordinata alla fine delle ostilità. Per Teheran, la situazione sul terreno dimostrerebbe invece una violazione degli impegni richiesti per mantenere aperto il canale diplomatico con Washington. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Medio Oriente, cresce la tensione: l’Iran sospende i contatti con gli Usa e minaccia la chiusura totale dello Stretto di Hormuz

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Usa-Iran, cresce la tensione nello Stretto di Hormuz

Notizie e thread social correlati

Raid sul porto iraniano vicino allo stretto di Hormuz, Teheran minaccia gli atenei Usa in Medio Oriente e la portaerei LincolnUn raid è stato condotto nel porto iraniano vicino allo stretto di Hormuz, mentre Teheran ha annunciato minacce contro le università americane nella...

Cresce la tensione in Medio Oriente: Trump minaccia nuove distruzioni in Iran, Israele colpita da missiliLa situazione in Medio Oriente si fa sempre più complessa, con tensioni che aumentano di giorno in giorno.

Temi più discussi: Export italiano: crescita a doppia cifra in Cina, Svizzera, Usa e India. Rallenta il Medio Oriente; Wttc: il Medio Oriente reggerà alla crisi ma intanto Dubai paga; Oxford Economics – EY: guerra in Medio Oriente e shock energetico frenano la crescita; PIL italiano al +0,4% nel 2026; Oro in rialzo sui segnali di pace in Medio Oriente.

#Auto elettriche, la domanda globale cresce per il secondo mese consecutivo: +6% ad aprile su base annuale, trainata dall’Europa (+27%). Una domanda sostenuta dal caro carburanti dovuto alla guerra in Medio Oriente e dalle politiche di incentivazione, an x.com

Fintech/AI medio oriente reddit

Macron rilancia la diplomazia in Medio Oriente: appello a tregua in Libano e accordo su IranIl presidente francese Emmanuel Macron ha lanciato un nuovo appello alla de-escalation in Medio Oriente, intervenendo sulla crescente tensione nel Libano meridionale e più in generale sullo scenario r ... online-news.it

Nel cuore del Medio Oriente c'è un laboratorio dove la conoscenza diventa diplomazia, e l'Italia entra a farne parte. Benvenuti in SesameÈ uno dei più avanzati laboratori scientifici della regione, uno spazio diventato negli anni un raro esempio di cooperazione tra paesi divisi da tensioni e conflitti. Il ministero dell’Università e de ... wired.it