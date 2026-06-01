Iran stop a negoziati con gli Usa | Chiudiamo Hormuz e Bab el-Mandeb La mossa dopo gli attacchi di Netanyahu in Libano Petrolio sale a Wall Street – La diretta

L'Iran ha annunciato la sospensione dei negoziati con gli Stati Uniti, minacciando di chiudere lo Stretto di Hormuz e il passaggio di Bab el-Mandeb. La decisione arriva dopo gli attacchi attribuiti a Netanyahu in Libano. Nel frattempo, il prezzo del petrolio ha registrato un aumento a Wall Street. Nelle ultime due giorni, il segretario di Stato ha avuto contatti con il presidente libanese e il primo ministro israeliano per discutere di un possibile cessate il fuoco.

Nel 94esimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha parlato nelle ultime 48 ore con il presidente libanese e il primo ministro israeliano Netanyahu per cercare di promuovere una nuova iniziativa di cessate il fuoco. Lo fa sapere la rivista Axios su X. Gli Stati Uniti hanno proposto che, come primo passo, Hezbollah interrompa tutti gli attacchi contro Israele. In cambio, Israele si asterrà dall’escalation a Beirut. Il presidente del Parlamento libanese Berri ha detto di voler di garantire l’impegno di Hezbollah per il cessate il fuoco, ma ha chiesto a Israele di fermarsi. Intanto il presidente Donald Trump dice che il suo accordo prevede lo stop al nucleare per Teheran, smentendo alcune indiscrezioni della Cnn che affermavano il contrario. 🔗 Leggi su Open.online

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Iran, c'è l'accordo con gli Usa: tregua di 60 giorni, stop sanzioni sul petrolio e Hormuz riaperto

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